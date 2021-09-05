"Ищут новой жизни": Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев

Папа Франциск надеется, что афганцы смогут "жить достойно, в мире, в братстве со своими соседями".

Папа Римский Франциск призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана, которые после захвата власти талибами ищут лучшей судьбы за пределами своей страны.

Об этом понтифик сказал сотням людей на площади Святого Петра 5 сентября.

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"В эти неспокойные моменты, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за уязвимых среди них, я молюсь, чтобы многие страны приветствовали и защищали всех тех, кто ищет новой жизни", — сказал Франциск.

Не упоминая напрямую талибов или их политику, Папа Римский добавил, что надеется, что "молодые афганцы получат образование, которая важно для развития человечества", очевидно, имея в виду ограничения талибами на получение образования девочками.

Напоследок он выразил надежду, чтобы все афганцы, кто на своей родине, кто транзитом, кто в странах, где их принимают, имели возможность "жить достойно, в мире, в братстве со своими соседями".

Напомним:

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Ранее спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал про уникальную спасательную операцию в Афганистане.

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