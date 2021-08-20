Попали в "черный список": "Талибан" разыскивает афганцев, сотрудничавших с НАТО и экс-правительством

Попали в "черный список": "Талибан" разыскивает афганцев, сотрудничавших с НАТО и экс-правительством

Особенно это касается военных, полицейских и следственных прежней власти.

Талибы, захватившие Афганистан, начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущим правительством.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

Следует заметить, что об этом говорится в конфиденциальном документе ООН, который попал в распоряжение The New York Times и BBC. По их данным, боевики ходят по домам людей, ищут подозреваемых и угрожают членам их семей. Всем, кто попал в так называемый "черный список", грозит смертная казнь. Особенно это касается военных, полицейских и следственных прежней власти.

К слову, хотя в "Талибан" пообещали, что после захвата власти мести не будет.

Между тем в аэропорту Кабула еще около шести тысяч человек ожидают эвакуации. Среди них есть афганцы, которых может преследовать новая власть и которые хотят получить специальные миграционные визы.

Новости мира: талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущей властью

15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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