Ищут под грязью тех, кто мог выжить: в Колумбии произошел оползень

Ищут под грязью тех, кто мог выжить: в Колумбии произошел оползень

Погибли более десяти человек.

В центральной Колумбии после сильного оползня продолжается спасательная операция: под грязью ищут тех, кто мог выжить.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 февраля.

Стихия унесла уже 14 жизней. Травмы получили 35 человек. Им помогают медики. Произошло все из-за мощных ливней, охвативших регион. Местная река вышла из берегов. Из-за наводнения эвакуировали жителей десятков домов.

Оползни происходят в Колумбии нередко. А ведь этому способствуют горная местность и сильные дожди. Стихия нередко становится смертоносной, потому что дома в стране строят из некачественных материалов и с нарушением норм безопасности.

В Колумбии после сильного оползня ищут тех, кто мог выжить под почвой | Новости мира

Как сообщалось, в Бразилии строительство метро едва не завершилось крушением: на дороге образовалась пропасть. Во время раскапывания тоннеля обрушилась большая часть скоростной дороги. Спасатели говорят, чудом удалось избежать жертв. Никто из полусотни строителей, находившихся на месте обвала, не пострадали.

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