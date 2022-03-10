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Ищут работу и против войны: российские туристы, застрявшие на Бали, жалуются из-за денег

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Ищут работу и против войны: российские туристы, застрявшие на Бали, жалуются из-за денег

Граждане страны-агрессора не могут вернуться домой.

Россияне, которые из-за войны РФ против Украины не могут выехать из-за границы, говорят, что будут искать работу в других странах, потому что они остались без денег и не могут вернуться домой.

Об этом сообщает BBC.

Один из российских туристов, застрявший на Бали, жалуется, что остался без денег. Он заявляет, что не поддерживает войну против Украины и хочет искать какую-то работу, поскольку у него нет средств, а снять денег с банкоматов не получается.

"Мы остались совершенно отрезаны от своих финансов. Банально не можем пойти купить продукты в магазине", – рассказывает Константин.

Напомним, Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.

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