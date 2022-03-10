Ищут работу и против войны: российские туристы, застрявшие на Бали, жалуются из-за денег

Граждане страны-агрессора не могут вернуться домой.
Россияне, которые из-за войны РФ против Украины не могут выехать из-за границы, говорят, что будут искать работу в других странах, потому что они остались без денег и не могут вернуться домой.
Об этом сообщает BBC.
Один из российских туристов, застрявший на Бали, жалуется, что остался без денег. Он заявляет, что не поддерживает войну против Украины и хочет искать какую-то работу, поскольку у него нет средств, а снять денег с банкоматов не получается.
"Мы остались совершенно отрезаны от своих финансов. Банально не можем пойти купить продукты в магазине", – рассказывает Константин.
"Мы остались абсолютно отрезаны от своих финансов. Банально не можем пойти купить в магазине", — рассказывает Константин. Он находился на Бали, когда авиакомпании начали отменять рейсы в Россию, а русские банки попали под санкции. pic.twitter.com/NMmIhWy27Nbbcrussian (@bbcrussian) 10 марта 2022
Напомним, Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.
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