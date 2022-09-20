Ищут в Google "Как уехать из России": россияне испугались слухов о мобилизации и хотят бежать из страны

Запрос "Как уехать из России?" снова стал одним из наиболее распространенных в РФ.

Жители Российской Федерации отреагировали на возможное выступление Путина, где он якобы должен объявить полномасштабную мобилизацию.

Так, в русскоязычном сегменте Google максимальной популярности второй раз с начала полномасштабной войны в Украине достиг запрос "Как уехать из России?". Об этом свидетельствуют поисковые запросы Google Trends.

Запрос "Как уехать из России?" время от времени интересовал россиян еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако всплеск активности поисков по этому запросу пришелся именно на сегодня, когда в СМИ распространились слухи, что Путин объявит в стране мобилизацию.

Чаще всего по этому запросу искали информацию жители Москвы, Белгородской, Псковской, Ростовской и Калининградской областей.

Другой популярный запрос – "Отсрочка от армии" также сегодня стал гораздо популярнее у россиян, чем за предыдущие полгода.

Фото: Google

Напомним, оккупанты из так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России. После этого Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

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