Иск против принца Эндрю и новая смертельная лихорадка. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американка Вирджиния Джуфра, которая утверждает, что британский принц Эндрю 20 лет назад совешрил над ней акты сексуального насилия, подала на него в суд в США. Читать дальше ->
- В Португалии умерла целая семья антипрививочников. Читать дальше ->
- Более 99,99% привитых от коронавируса американцев не сталкивались с тяжелой формой COVID-19, которая привела бы к госпитализации или смерти. Читать дальше ->
- Пентагон планирует до 15 сентября 2021 ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех представителей американских вооруженных сил. Читать дальше ->
- В Гвинее обнаружили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, на место происшествия выехала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, а соседние государства предупреждены. Читать дальше ->