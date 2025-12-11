- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 4 мин
Искали золото: двух подростков похоронило заживо в шахте
Это уже третий смертельный случай на шахтах за последние четыре года в Восточной провинции Сьерра-Леоне, унесший жизни по меньшей мере пятерых детей.
В деревне в Сьерра-Леоне люди плачут над телами двух подростков, завернутых в белую ткань. Днем ранее 16-летний Мохамед Бангура и 17-летний Яя Дженне вышли из дома, надеясь заработать немного денег для своих семей. Это произошло в Ниимбаде, в Восточной провинции страны.
Ребята пошли на поиски золота, но так и не вернулись. Импровизированная шахта, которую они копали, обрушилась и похоронила их. Об этом пишет BBC.
Это был третий смертельный случай на шахтах за последние четыре года в этом регионе, унесший жизни по меньшей мере пятерых детей.
Это уже тенденция
Мохамед и Яя — часть более широкой тенденции: все больше детей в некоторых районах Сьерра-Леоне пропускают обучение, чтобы добывать драгоценный металл в потенциально смертельно опасных приисках, говорят директора школ и общественные активисты.
Восточная провинция исторически была известна добычей алмазов. Но в последние годы расширяется неформальная или кустарная добыча золота, ведь алмазные месторождения истощаются.
Такие самодельные шахты появляются везде, где местные находят залежи в этой богатой полезными ископаемыми земле — на сельхозугодьях, на месте бывших кладбищ и вдоль русл.
Формальных горных компаний здесь немного, но в районах, считающих неприбыльными, ландшафт усеян этими нерегулируемыми ямами, глубина которых может достигать 4 м.
Подобные — и столь же опасные — рудники можно найти во многих странах Африки, и часто поступают сообщения о смертельных обвалах.
Большинство семей в Ниимбаде живут из мелкого сельского хозяйства и мелкой торговли. Альтернативной работы почти нет, поэтому возможность заработать дополнительные деньги очень привлекательна.
Но сообщество, собравшееся в местном похоронном доме, знает, что это тоже имеет свою цену — потерю двух юных жизней, исполненных надежд.
Мать Яи, Намина Дженне, — вдова, которая полагалась на своего младшего сына, помогавшего удерживать ее пятерых других детей.
Как человек, сам работавший в приисках, он признает, что именно он познакомил Яю с этой работой, но говорит: «Он не сказал мне, что идет именно на ту площадку — если бы я знала, я бы его остановила».
Когда она услышала об обвале, то, по ее словам, умоляла кого-то «позвонить водителю экскаватора».
«Когда он приехал, он расчистил завалы, которые похоронили детей», — рассказала мать.
Но спасти их было уже поздно.
Дженн говорит с глубокой болью. Она листает по телефону с треснувшим экраном фотографии своего сына — парня с ясными глазами, который поддерживал ее.
Сар Ансумана, местный активист по защите детей, ведет меня к заваленной шахте.
«Если вы спросите некоторых родителей, они скажут, что у них нет иного выбора. Они бедны, они вдовы, они одинокие родители», — говорит он.
«Они должны заботиться о детях. Они сами поощряют детей идти копать. Мы боремся и нуждаемся в помощи. Это тревожно и выходит из под контроля», — добавляет активист.
Предостережения не срабатывают
Но оговорки не срабатывают — потеря Яи и Мохамеда не опорожнила рудники.
На следующий день после похорон копатели, включая детей, снова работают: они перебирают руками песок у реки или осматривают землю, которую вручную выкапывают в поисках блестящего золота.
На одном из участков можно встретить 17-летнего Комбу Сесая, мечтающего стать юристом, но проводящего дни здесь, чтобы поддержать мать.
«Денег нет, — говорит он. — Вот что мы пытаемся найти. Я работаю, чтобы зарегистрироваться и сдать свои [школьные] экзамены. Я хочу вернуться в школу. Мне здесь не нравится».
Комби скудные. Большую часть времени он зарабатывает примерно $3.50 в неделю — менее половины минимальной зарплаты в стране. Но он продолжает работать в надежде разбогатеть. В некоторые, очень редкие, удачные дни ему удавалось найти достаточное количество руды, чтобы заработать $35.
Естественно, он знает, что работа рискована. У комбы есть друзья, которые получили травмы во время обвалов шахт. Но он считает, что добыча — единственный способ заработать хотя бы немного денег.
И не только учащиеся прогуливают школу.
Рузвельт Бундо, директор младшей средней школы Гбогбоафе Альядура в Ниимбаде, говорит: «Учителя тоже оставляют уроки, чтобы идти на рудники, они работают там вместе со своими учениками».
Их государственная зарплата не может сравниться с тем, что они могут заработать на золоте.
Вокруг шахт заметны и более широкие изменения. То, что когда-то были маленькими лагерями, за последние два года превратилось в городки.
Правительство говорит, что работает над решением проблемы.
Министр информации Чернор Ба рассказывает BBC, что правительство переживает образование, но признает многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются люди.
«Мы тратим примерно 8.9% нашего ВВП — больше всего среди всех стран этого субрегиона — на образование», — говорит он и добавляет, что средства направляют на оплату труда учителей, программы школьного питания и субсидии, призванные удержать детей в школе.
Суровая реальность
Но реальность суровая. Немедленная выживаемость часто преобладает политику.
Благотворительные организации и местные активисты пытаются забрать детей из рудников и вернуть их в школу, но без надежных альтернатив для заработка рудника остаются слишком привлекательными.
Тем временем в Ниимбаде семьи двух погибших ребят — истощенные и опустошенные.
Утрачены не только две молодые жизни. Это постепенное разрушение возможностей для целого поколения.
«Нам нужна помощь. Не молитвы. Не обещания. Помощь», — отмечает активист Ансумана.