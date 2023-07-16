Искандеры, Х-101, Кинжалы: как РФ до сих пор получает западные детали для комплектования ракет

Ракеты, по которым россияне ежедневно бьют по Украине, созданы с помощью технологий Запада. Третьей в списке поставщиков является Германия.

В Россию до сих пор поставляют западные компоненты для изготовления ракет, в том числе из Германии.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что компоненты из Германии были установлены в крылатой ракете Х-101 и в вариантах 9М728 и 9М729 крылатой ракеты "Искандер". Гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал" также, вероятно, содержит немецкие компоненты.

Согласно украинским выводам, всего 16 немецких компаний предоставили материалы и услуги для этого оружия. Экспорт осуществлялся преимущественно через Китай, а также через Среднюю Азию, Закавказье или Турцию.

МИД ФРГ в комментарии заверил, что сообщения "от наших украинских коллег об использовании санкционных компонентов в российских снарядах воспринимаются очень серьезно" и эта информация проверяется "очень тщательно".

"Однако, возможно, эти компоненты были поставлены до войны и до того, как наши санкции вступили в силу. Поставки вопреки санкциям будут делом для прокурора", – передает издание слова германского МИД.

В целом в российских ракетах наиболее часто встречаются компоненты, производимые:

в США – в 81% случаев,

Швейцария – 8%,

Германия и Япония – по 3,5%.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что западные компании, являющиеся производителями микросхем, до сих пор продолжают торговлю с РФ через посредников.

В частности, РФ продолжает импортировать детали для дрона-убийцы "Ланцет", с помощью которого охотится на технику ВСУ, полученную от западных союзников.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в сбитых беспилотниках Shahed найдены запчасти из стран-партнеров Украины.

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