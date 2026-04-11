Искаженное лицо и тяжелые травмы: Reuters узнало о состоянии нового лидера Ирана

Али и Моджтаб Хаменеи. / © Associated Press

Новый верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи не появлялся на публике с момента избрания. Он делал заявления, но они были только письменными. Было немало слухов, что не выжил во время авиаудара 28 февраля, когда был убит его отец аятолла Али и члены семьи. Впрочем, очевидно, что новый лидер иранцев получил серьезные ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ближайшем окружении Моджтаба Хаменеи.

По их словам, он до сих пор поправляется от тяжелых травм. Сообщается, что его лицо было обезображено. Кроме того, новый аятолла получил значительные травмы ног. Собеседники издания говорят, что 56-летний Хаменеи поправляется и остается психически здоровым.

Более того, он принимает участие во встречах с высокопоставленными чиновниками видеосвязью, принимает важные решения. В частности, о мирных переговорах.

Reuters отмечает, что эти заявления совпадают с заявлением министра обороны США Пита Хегсета о том, что Хаменеи был «ранен и, вероятно, изуродован». Источник в американской разведке сообщил медио, что Хаменеи, вероятно, потерял ногу.

Местонахождение, состояние здоровья и способность Хаменеи править государством остаются загадкой для общественности — без его фотографий, видео или аудиозаписей с момента авиаатаки США и Израиля, а его назначения на должность 8 марта.

Официального заявления Ирана о степени ранений Хаменеи не было. Однако диктор новостей на государственном телевидении назвал его «джанбазом». Этот термин используется, когда описывают тяжелые ранения, полученные на войне.

Война в Иране — что известно о Хаменее

Несколько дней назад The Times, ссылаясь на данные американской и израильской разведок, сообщило, что состояние верховного лидера Ирана тяжелое. Вроде бы Моджтаб Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум. Согласно оценке разведок, он не способен руководить Ираном.

Сообщалось, что новый лидер Ирана Хаменеи чудом выжил во время ракетного удара 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость». Через несколько минут до взрыва вышел во двор и не находился в бункере. В результате атаки его семья погибла, ведь ракеты попали непосредственно в здание.