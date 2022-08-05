Исключение – похороны близких родственников: посольство Латвии остановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз гражданам РФ.

Однако, как отмечается, есть исключение – похороны близкого родственника. Причины приостановки приема заявлений на получение виз для россиян в посольстве не сообщаются.

Об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства Латвии в России в Twitter.

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"Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме участия в похоронах близкого родственника", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, российский монополист "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию. В компании такое решение объяснили, что якобы обнаружены нарушения условий отбора газа. В Латвии отреагировали и заметили, что уже давно не рассчитывают на Россию и делают приоритетными потоки из Клайпедского терминала. В правительстве работают и над другими направлениями поставки газа.

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