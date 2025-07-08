Эррол Маск / © Associated Press

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Отец американского бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск — заявил, что хотел бы посетить оккупированные территории Украины, а также посоветовал своей сыну побывать в России.

Об этом мужчина рассказал российским средствам массовой пропаганды.

«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые «воссоединились» с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — высказался Эррол Маск.

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Он также сказал, что ранее побывал в Москве, и хотел бы, чтобы его сын также приехал в Россию.

«Не думаю, что он (Илон Маск — ред.) был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — заявил Маск-старший.

А еще он взялся утверждать, что Россия якобы не представляет угрозы для НАТО. По мнению Эррола, страны Альянса намеренно преувеличивают российскую угрозу, хотя их военный потенциал значительно превосходит потенциал Москвы.

Напомним, в начале июня Эррол Маск приехал в Москву для участия в форуме, который организовал главный идеолог «русского мира» Александр Дугин. До того отец миллиардера заявлял о восхищении своей семьи президентом России Владимиром Путиным, и что семья считает его примером «сильного лидера».

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