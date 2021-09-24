Искусственный дефицит: самое крупное в Европе газохранилище заполнено всего на 5 процентов

Искусственный дефицит: самое крупное в Европе газохранилище заполнено всего на 5 процентов

Подземное хранилище в Германии заполняется газом напрямую из России и принадлежит "Газпрому".

Немецкое газохранилище Rehden, которое называют крупнейшим в Европе, заполнено не более чем на 5%, хотя в прошлом году в это время его заполненность составила 87%.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на исполнительного директора немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) Initiative Erdgasspeicher Себастьяна Блешке.

Издание отмечает, что скорость заполнения газом этого хранилища, которое принадлежит "Газпрому", составляет в настоящее время лишь 0,06 процента в сутки. Газ поступает сюда напрямую из России через приемный терминал "Северного потока-1" в немецком Лубмине.

Эксперты считают, что таким образом "Газпром" пытается создать искусственный дефицит топлива, чтобы оказывать давление на власти Германии и Евросоюза с целью получить разрешение на эксплуатацию двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям ЕС.

Напомним, Германия предложила в обмен на завершение "Северного потока 2" без американских санкций построить в Украине завод по производству водородного топлива и частично перепрофилировать украинскую ГТС под его транспортировки.

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