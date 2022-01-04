Искусственный интеллект будет обвинять людей в преступлениях: в Китае создали машинного прокурора

Искусственный интеллект будет обвинять людей в преступлениях: в Китае создали машинного прокурора

Ожидается, что машинный прокурор заменит настоящего.

В Китае была создана компьютерная программа на основе искусственного интеллекта, которая способна предъявлять обвинения с точностью более 97% на основе описания дела. Ученые из лаборатории Китайской академии наук планируют при помощи искусственного интеллекта снизить нагрузку на прокуроров по мелким делам.

Как пишет South China Morning Post, машинный прокурор анализирует данные дела, отбрасывает неважные материалы, а нужные данные превращает в формат, понятный компьютеру.

Искусственный интеллект обучен на основе 17 тысяч реальных дел и может точно предъявлять обвинения в восьми распространенных преступлениях Шанхая таких как: кражи, телесные повреждения, опасное вождение, мошенничество с кредитными картами, азартные игры и т.д.

Программу уже опробовали в Народной прокуратуре Шанхая, которая является одной из самых загруженных.

В 2016 году китайские прокуроры уже начали использовать технологии искусственного интеллекта – System 206, но эта система не принимает участия в принятых решениях, она способна лишь оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого.

Напомним, Китай тестирует технологию тотального контроля над людьми: уйгуров используют как "подопытных крыс".

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