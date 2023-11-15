Искусственный интеллект теперь прогнозирует погоду: стало известно, как он работает

GraphCast может рассчитать погоду на 10 дней за одну минуту.

Google DeepMind создала новую метеорологическую модель на основе искусственного интеллекта, способную прогнозировать погоду на 10 дней за одну минуту. Эта модель обошла на 90% традиционные методы прогнозирования погодных условий.

Об этом пишет издание Science.

Метеорологическая модель искусственного интеллекта GraphCast использует данные о погоде за последние сорок лет. Она на 90% обошла традиционные методы, показав высокую точность прогноза.

Благодаря машинному обучению на основе исторических данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды GraphCast способен рассчитать погоду на 10 дней за одну минуту.

"На тестировании GraphCast продемонстрировала лучшую, по сравнению с ведущей в мире традиционной системой, используемой ECMWF, производительность. случаев", — говорится в исследовании.

В то же время, модель имеет и определенные ограничения, в частности — она не может предоставить детальные долгосрочные прогнозы или прогнозировать ураганы. Из-за чего уступает традиционным технологиям.

Напомним, что OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT.

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