Искусственный интеллект "взял выходной": в работе ChatGPT произошел глобальный сбой

В работе популярнейшего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT произошел масштабный глобальный сбой.

ChatGPT взял выходной

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе ChatGPT

Пользователи по всему миру массово жалуются на проблемы доступа к инструментам искусственного интеллекта компании OpenAI.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, за последние 24 часа зафиксирован резкий скачок количества отчетов о неисправностях.

На графике виден вертикальный пик жалоб, значительно превышающий типичный уровень для этого времени суток.

/ © Downdetector

© Downdetector

Что не работает

Согласно сообщениям пользователей, проблемы возникают с целым рядом инструментов экосистемы OpenAI:

  • ChatGPT - чат-бот не отвечает на запросы или выдает сообщение об ошибке.

  • API – разработчики сообщают о перебоях в доступе к языковым моделям.

  • Другие сервисы, такие как видеогенератор Sora, изображений Dall-E и инструменты для анализа данных, также могут работать нестабильно.

При попытке воспользоваться услугами многие видят сообщения о внутренней ошибке сервера или бесконечной загрузке. Пока OpenAI выясняет причины инцидента, однако точных сроков восстановления стабильной работы пока не называют.

Напомним, миллионы людей еженедельно общаются с чатами, например ChatGPT, и часть из них развивает эмоциональную зависимость или даже выражает мысли о самоубийстве. Масштаб этой проблемы усугубляется, а разработчики пытаются найти способ защитить пользователей.

