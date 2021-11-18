Искусственный миграционный кризис в Беларуси не заставит забыть преступления Лукашенко в отношении собственного народа - G7

Искусственный миграционный кризис в Беларуси не заставит забыть преступления Лукашенко в отношении собственного народа - G7

Страны G7 убеждены, что миграционный кризис в стране — лишь попытка отвлечь внимание мира от игнорирования международного права.

Страны Большой семерки (G7) и главный дипломат ЕС в совместном заявлении осудили Лукашенко за создание искусственного миграционного кризиса на восточной границе ЕС. Страны выразили поддержку Польше, Литве и Латвии. В G7 подчеркнули, что действия самопровозглашенного Президента Беларуси относительно мигрантов не заставят международное сообщество забыть о ситуации, которая происходит и в самой стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление стран-подписантов.

"Действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от действующего игнорирования международного права, фундаментальных свобод и прав граждан, в том числе собственного народа", – заявила Группа семи и призвала режим Лукашенко безотлагательно предоставить доступ на место международным организациям, чтобы обеспечить гуманитарную помощь для мигрантов. .

Министры иностранных дел Британии, Канады, Италии, Германии, США, Франции и Японии, вместе с Высоким представителем ЕС, жестоко осудили создание белорусским режимом маршрута нелегальной миграции через свои границы.

"Эти бессердечные действия ставят под угрозу человеческие жизни. Мы сообща выражаем солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые стали целью этого провокационного использования нелегальных мигрантов как гибридной тактики", — говорится в тексте заявления.

Группа семи одобряет действия ЕС по тесному сотрудничеству со странами, из которых происходят мигранты, и странами, через которые они двигаются.

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"Мы продолжим поддерживать гражданское общество, отстаивать права человека в Беларуси и сотрудничать для привлечения к ответственности всех виновных", — подчеркнули страны-члены Большой семерки.

Напомним, накануне мигранты штурмовали польскую границу. Они бросали камни и светошумовые гранаты в пограничников. Оружие якобы раздали белорусские спецслужбы. После столкновений сотни мигрантов отступили на белорусскую территорию.

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