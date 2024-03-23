"Исламское государство" поделилось подробностями нападения на "Крокус Сити" под Москвой: реакция генсека ООН

В субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИГ) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на учетные записи группировки ИГИЛ в Telegram, сопровождающиеся изображением четырех нападающих в масках.

Информационный рупор "Исламского государства" группа Amaq сообщила, что "нападение произошло в контексте обычной войны, продолжающейся между Исламским государством и [антиисламскими] странами".

Рупор ИГ утверждает, что атаку совершили "боевики", вооруженные "автоматами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами", и что нападению предшествовала "согласованная" разведывательная миссия.

Amaq не указала, какое из региональных отделений ИД несет ответственность за атаку.

Находящийся с визитом в Египте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя теракт под Москвой, назвал группировку “Исламское государство” "очень серьезной угрозой для всех нас".

“Мы решительно осуждаем, считаем абсолютно нестерпимым нападение, которое произошло в Москве. Мы поощряем все страны сотрудничать друг с другом, чтобы убедиться, что ИГИЛ не сможет нанести новый удар где-нибудь еще в мире”, — заявил он.

Ранее в США заявили о вероятности того, что за нападением может стоять группировка "Исламское государство". Россия пока не прокомментировала эти заявления, но президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, 24 марта, что "все четверо исполнителей" атаки были задержаны, когда "устремлялись в сторону Украины".

Напомним, российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

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