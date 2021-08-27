"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Террорист-смертник прошел в отель Baron среди толпы переводчиков и служащих, сотрудничающих с американской армией.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула, которые унесли жизни не менее 60 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщения в Telegram-канале информационного агентства "ИД" Amaq.

В сообщении говорится, что террорист-смертник с исламистской группы сумел попасть в отель Baron вблизи аэропорта Кабула среди толпы и привел в действие взрывной пояс, убив около 60 человек и ранив более 100 других, включая бойцов-талибов.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на брифинге в Пентагоне подтвердил, что теракты в Кабуле устроили боевики "ИД". По его словам, террористы-смертники привели в действие взрывные устройства у ворот Abbey кабульского аэропорта и у отеля Baron.

После взрыва у ворот боевики открыли стрельбу, от пуль пострадали как военные, так и гражданские.

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