"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв мечети в Афганистане

Исполнителем теракта был один из мусульман-уйгуров, которых власти "Талибана" намерены выслать из страны.

Ответственность за организацию взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана, в результате которого погибли по меньшей мере 46 человек, взяло на себя отделение террористической группировки "Исламского государства" в Афганистане "Вилаят Хорасан".

Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на информационное агентство Aamaq, связанное с ИД.

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В заявлении об ответственности представитель ИД в регионе назвал террориста мусульманином-уйгуром, заявив, что нападение было направлено как на шиитов, так и на талибов из-за их предполагаемой готовности выгнать уйгуров из страны для удовлетворения требований Китая.

Представитель "Талибана" Билал Карими сказал агентству, что в результате взрыва погибли 46 верующих, а 143 получили ранения. Это самое большое количество жертв в результате нападения со времени вывода иностранных войск из Афганистана.

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