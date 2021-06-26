Исландия первой в Европе вернулась к допандемической жизни и изменила правила въезда

Исландия первой в Европе вернулась к допандемической жизни и изменила правила въезда

В Минздраве Исландии рассказали, как стране удалось побороть пандемию COVID-19.

Исландия в субботу, 26 июня, первой в Европе отменила все внутренние ограничения, введенные ранее для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте исландского правительства.

Отмечается, что с полуночи в стране завершилось действие требований социального дистанцирования, ношения масок и ограничения свободы собраний.

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"Мы возвращаемся к обществу, в котором можем нормально жить и которому стремились с (...) 16 марта 2020 года (когда в стране ввели первые ограничения из-за пандемии. — Ред)", — указала министр здравоохранения страны Свандис Сваварсдоттир.

Около 87% жителей Исландии получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, и почти 60% из них считаются полностью привитыми.

Сваварсдоттир добавила, что при обнаружении очередного случая заражения правительство "агрессивно тестировало" и "просило большие группы возможных контактных лиц пойти на карантин". В связи с этим более 60% больных получали положительный тест на коронавирус, когда уже находились дома.

"Непрерывное и честное общение между людьми и нашими учеными в значительной степени способствовало готовности населения принять участие в усилиях по минимизации ущерба от пандемии. (...) Мы добиваемся успеха, доверяя здравому смыслу исландского народа", — высказалась Сваварсдоттир.

Сейчас в Исландии 12 человек находятся в изоляции из-за инфекции. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 6 637 человек, 30 из которых умерли от осложнений. В 2021 году в стране зарегистрировали всего один связанный с коронавирусом летальный случай.

Заметим, что с 1 июля Исландия позволит не проходить тестирование путешественникам, которые имеют сертификаты о COVID-вакцинации, а также детям, рожденным после 2005 года. Препараты должны быть одобрены Европейским агентством по оценке лекарственных средств или ВОЗ.

"Вакцинация считается действительной, если прошло две недели с того момента, когда заинтересованному лицу была сделана последняя инъекция вакцины, но если человек был вакцинирован вакциной Janssen (от Johnson & Johnson), то после вакцинации должна пройти одна неделя", — заявили в МОЗ Исландии.

Как сообщалось, до сих пор в стране действовали ограничения на публичные собрания, а граждане должны были соблюдать расстояние не менее двух метров.

Между тем в Европе распространяется новый штамм COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженный в Индии.

По словам директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон, до сентября "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

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