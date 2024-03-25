Исландия поддержит закупку Чехией боеприпасов для Украины: что об этом известно

Исландия готова поддержать закупку Чехией боеприпасов для Украины и инвестирует в закупку оборудования для женщин украинской армии.

Исландия выступила с поддержкой идеи Чехии по закупке боеприпасов для нашей страны. Государство будет инвестировать в покупку снарядов для артиллерии.

Об этом сообщили в правительственном совете Исландии.

Исландия готова поддержать закупку Чехией боеприпасов для Украины и инвестирует в закупку оборудования для женщин в украинской армии.

Боеприпасов не хватало, и Чешская Республика в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии обязалась обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны. Предполагается, что на проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали решительно поддерживать Украину, но таким образом мы вносим вклад не только в защиту народа страны, но и в международное право в более широком контексте и наши собственные интересы безопасности. Политика по поддержке Украины, которая сейчас перед Althingi, создаст эту поддержку на долгосрочную перспективу, но в то же время мы намерены продолжать двигаться быстро и поддерживать инициативы такого типа”, – сказал министр иностранных дел Бьярни Бенедиктсон.

Также Исландия поддержит закупку оборудования для женщин в украинской армии. Предлагается обеспечить униформой, бронежилетами, медицинскими и гигиеническими средствами на 75 миллионов исландских крон.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов вне Евросоюза.

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