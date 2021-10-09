Исландия полностью приостановила прививание COVID-вакциной от Moderna из-за побочного эффекта

Исландия пошла дальше скандинавских соседей и полностью отказалась использовать COVID-вакцину от Moderna.

Исландия в пятницу, 8 октября, приостановила прививание своих граждан вакциной от COVID-19, разработанной компанией Moderna, из-за незначительно повышенного риска сердечного воспаления.

Об этом сообщает RTÉ.

"Поскольку поставок вакцины Pfizer достаточно на территории (страны. — Ред.), главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", — заявили в исландском Управлении здравоохранения.

Соответствующее решение в ведомстве объяснили "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с помощью Pfizer с BioNTech".

В течение двух последних месяцев Исландия вводила дополнительную дозу "почти исключительно" вакцины Moderna исландцам, привитым однодозовым препаратом Janssen от Johnson & Johnson, а также пенсионерам и людям с иммунодефицитом, которые получили две дозы другой вакцины.

Ограничение прививания Moderna не повлияет на кампанию вакцинации на острове с 370 тыс. жителей, где 88% населения старше 12 лет уже полностью вакцинированы.

Напомним, что с четверга Швеция и Финляндия также приостановили использование вакцины Moderna, но только для лиц в возрасте до 30 лет, из-за риска воспаления миокарда, сердечной мышцы и перикарда — мембраны, покрывающей сердце.

Дания и Норвегия официально не рекомендовали препарат лицам, не достигшим 18 лет. В то же время скандинавские страны отметили, что риски воспалительных заболеваний сердца остаются низкими, и назвали эти шаги "мерой предосторожности".

По данным шведского правительства, в большинстве случаев эти воспаления являются доброкачественными и проходят самостоятельно, но при появлении симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило в четверг, что новые предварительные данные из стран Северной Европы подтверждают предупреждение о том, что воспалительные заболевания сердца, в частности миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после прививки вакцинами от COVID-19, разработанными компаниями Moderna и Pfizer с BioNTech.

Еще в мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучали случаи миокардита у вакцинированных от COVID-19 граждан. Заболевания фиксировали преимущественно среди подростков и молодых людей примерно через четыре дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer с BioNTech. В июне в CDC подтвердили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у подростков и молодых мужчин.

Новости мира: в Японии обнаружили посторонние примеси во флаконах с "Модерной"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку