Исландия прекращает работу своего посольства в Москве и требует аналогичного шага от РФ

В Рейкьявике отметили, что это не окончательный разрыв дипломатических отношений.

МИДИсландии принял решение о приостановлении работы своего посольства в России начиная с 1 августа. Также Рейкьявик требует от Москвы аналогичного шага.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Исландии.

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Сообщается, что российский посол уже был вызван в МИД, где ему сообщили об этом решении.

Также в Исландии требуют от России ограничить деятельность своего посольства на территории страны в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях и снизить уровень дипломатического представительства.

"Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", — заявила министр иностранных дел Тордис Гильфадоттир.

В ведомстве отметили, что это решение не является окончательным разрывом дипломатических отношений. В Рейкьявике заявили, что возобновят работу посольства в Москве, когда это будут позволять условия.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тоехису Кодзуки из-за объявленной ранее Японией помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "хорошим примером" решение Румынии выслать из страны 51 сотрудник посольства РФ в Бухаресте.

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