Исландия стала первой в Европе страной, где женщины получили большинство в парламенте

Исландия стала первой в Европе страной, где женщины получили большинство в парламенте

Альтинг (однопалатный парламент Исландии) будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин.

Исландия стала первой в Европе страной, где больше половины мест в парламенте получили женщины.

Об этом сообщает ВВС.

Альтинг (однопалатный парламент Исландии) будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин. По данным Межпарламентского союза, ни одна другая европейская страна еще не преодолела порог в 50%. Ближайшей была Швеция с показателем в 47%. В Исландии этот показатель составит 52,3%.

Отметим, что в этой стране нет квот на представительство женщин в парламенте. Однако некоторые партии требуют, чтобы определенное количество кандидатов были женщинами. Исландия долгое время считалась лидером в вопросах гендерного равенства. 12-й год подряд в рейтинге Всемирного экономического форума Исландию называют наиболее равноправной страной в мире. Также Исландия была первой страной, которая избрала президентом женщину (в 1980 году).

Напомним, что в Исландии после 800 лет затишья снова начал извергаться вулкан: к нему активно едут туристы.

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