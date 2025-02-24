Исландия удвоит военную помощь Украине: на какие проекты пойдут средства

Исландия удвоит военную помощь Украине в 2025 году, в частности, речь идет об инвестициях по "датской модели" в проекты по разминированию и комплектованию бригад.

Об этом заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир во время совместного заседания саммита "Поддерживай Украину" с участием президента Владимира Зеленского и высоких иностранных гостей в Киеве 24 февраля.

"Очень важно продемонстрировать нашу поддержку. Мы – страна, не имеющая вооруженных сил, но у нас есть достаток, потому что у нас есть безопасность. Мы прекрасно понимаем, что безопасность Европы очень важна. Именно поэтому мы удваиваем нашу военную помощь Украине", – сказала Фростадоттир.

Исландия планирует направить средства на инвестиционную инициативу Дании на проекты разминирования вместе с Литвой и также помогать с комплектованием украинских бригад.

Напомним, "датская модель" предусматривает, что страны ЕС могут финансировать контракты с украинскими производителями на производство вооружения для ВСУ. Украина формирует заказы, выбирает компании и необходимые виды оружия, а европейские страны со своей стороны проводят независимый аудит производителей.

Как стало известно, война в Украине может завершиться уже в 2025 году. Об этом сказал украинский президент во время заседания саммита "Поддерживай Украину" 24 февраля.

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