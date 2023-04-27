Испанец после ссоры за родителями начал рыть подземный дом: результат удивил всех (фото)

Парень поссорился со своими родителями из-за того, что они запретили ему надеть спортивный костюм для прогулки в соседнее село.

14-летний Андрес Канто из Испании поссорился с родителями и начал рыть яму в своем саду, а уже через восемь лет превратил ее в полное помещение для проживания.

Об этом пишет издание Mirror.

Парень поссорился со своими родителями из-за того, что они запретили ему надеть спортивный костюм для прогулки в соседнее село. После ссоры Андрес схватил деду кирку и начал рыть землю в саду, чтобы куда-то выплеснуть собственный гнев. За восемь лет небольшая ямка превратилась в подземную пещеру со ступенями, ведущими в две отдельные комнаты. В тайнике парень поставил кровать, зеркало и кресло, а также оборудовал помещение колонками, розетками, угольной печью и провел Wi-Fi.

Андрес учится на актера в Мурсии, но все еще уходит время для работы над своим проектом.

"Во время пандемии я добился больших успехов в оборудовании пещеры, но теперь у меня меньше времени на это. Я посвящаю только четыре часа в неделю, чтобы копать пещеру", — сказал Андрес.

Вырытая пещера занимает примерно пять квадратных метров сада. "Вся моя семья и друзья привыкли к пещере, некоторые даже любят помогать, роя землю", — пояснил он.

"Иногда я наталкивался на большой камень, и после часов копания меня могло огорчать то, что я почти ничего не сделал", — признался Андрес. Сначала почву парень вынимал ведром, но впоследствии изучил технику археологических раскопок и работа стала легче.

Впоследствии парень начал обустраивать комнаты и для этого применил арочные входы и сводчатые потолки с усиленными колоннами, чтобы предотвратить обвал.

Андрес сказал, что это прохладное место для отдыха летом, в самые жаркие месяцы года здесь постоянно сохраняется 20 или 21 градус. Однако он добавил, что иногда это помещение затапливает во время сильных дождей, поэтому это привлекает насекомых, пауков и улиток.

Летом температура в вырытом доме достаточно комфортна

Помещения внутри оборудованы розетками и даже Wi-Fi.

Парень уже учится на актера в Мурсии, но все еще находит время для работы над проектом

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Испании Мадриде из-за пиццы погибли 2 человека, еще 10 получили травмы. Инцидент произошел из-за случайного пожара.

Кроме того, мы ранее информировали, что 48-летняя испанская спортсменка Беатрис Фламини вошла в подземную пещеру в Гранаде, Россия еще не совершила вторжения в Украину, а мир все еще был охвачен пандемией Covid-19. Теперь ей 50 лет, и под землей она провела 500 дней.

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