Испания начала расследовать преступления, связанные с российской агрессией против Украины

Испания начала расследовать преступления, связанные с российской агрессией против Украины

Испанское правительство также готово направить в Украину свою экспертную миссию.

Генеральная прокуратура Испании приступила к национальным расследованиям преступлений, связанных с российской агрессией.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что правительство уже подписало Меморандум о сотрудничестве по преступлениям, совершенным во время вооруженной агрессии России против Украины.

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"Обсудили с Пилар Ллоп Куэнка дальнейшее взаимодействие на фронте справедливости. Генеральная прокуратура Испании начала национальные расследования преступлений, связанных с российской агрессией. С коллегами у нас также подписан Меморандум о сотрудничестве по преступлениям, совершенным во время вооруженной агрессии России против Украины", — отметила Венедиктова.

Она отметила, что российские оккупанты, совершавшие преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности, а их состояние должно пойти на восстановление и компенсацию жертвам.

"С Министром юстиции остановились на кооперации с нашей Task Force для поиска, ареста и конфискации активов российских военных преступников в Испании. Должны синергично работать над тем, чтобы виновники, которые совершали в Украине международные преступления, были привлечены к ответственности, а их состояние пошло на восстановление и компенсацию жертвам. Россия должна заплатить за все!" – добавила Венедиктова.

К слову, испанское правительство готово направить в Украину экспертную миссию.

Напомним, ранее Венедиктова сообщила, что в Украине физически начнут судить оккупантов, которые находятся на территории страны.

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