Испания остановила расследование убийства российского пилота, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину

Испанские стражи порядка прекратили следствие по делу об убийстве российского летчика Максима Кузьминова — пилота, который в 2023-м перелетел в Украину на российском военном вертолете Ми-8 для Главного управления разведки.

Об этом сообщила пресс-служба Испанского судебного совета.

Судящая дело получила отчет Гражданской гвардии, где отмечается безуспешные попытки установить личность стрелка. Из-за «отсутствия подозреваемых» производство решили приостановить.

Как убили Кузьминова

Пилота нашли мертвым 13 февраля 2024 года в гараже в городе Вильяхойоса (провинция Аликанте). По данным следствия, в него стреляли шесть раз из пистолета Макарова, после чего тело переехали на автомобиле. Позже на угнанной машине Кузьминова убийцы скрылись, а авто нашли сожженным в соседнем Эл-Кампельо.

Как отмечало The New York Times, использование пистолета Макарова и способ исполнения преступления могут указывать на возможную причастность России.

Что известно об операции

В августе 2023 года Кузьминов перегнал боевой Ми-8АМТШ в Украину и сдался в плен. На борту с ним находились два члена экипажа, которые не знали о плане — они были ликвидированы. Семью пилота спецслужбы вывезли из РФ накануне сделки.

Вертолет остался целым и после технического изучения должен был пополнить авиапарк Украины. Руководитель ГУР Кирилл Буданов называл эту спецоперацию первой успешной в истории Украины.