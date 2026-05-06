Испания примет лайнер после вспышки опасного вируса

Правительство Испании согласилось принять судно MV Hondius на Канарских островах после обнаружения вспышки хантавируса на борту.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании .

В настоящее время судно находится у Кабо-Верде, куда оно зашло после фиксации случаев заражения. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) проводит проверку, чтобы определить, кого нужно срочно эвакуировать еще на месте.

Остальные пассажиры и члены экипажа должны прибыть на Канарские острова в течение трех-четырех дней. Конкретный порт пока не определен. По прибытии людей обследуют, окажут медицинскую помощь и организуют возвращение в их страны.

В Министерстве здравоохранения Испании отметили, что все процедуры будут проходить по специальному протоколу, разрабатываемому ВОЗ и ECDC. Для транспортировки и лечения будут использовать отдельные помещения и транспорт, чтобы избежать контакта с местным населением.

Также Испания согласилась принять находящегося в тяжелом состоянии врача судна. Его доставят на Канарские острова специальным медицинским самолетом.

По данным ВОЗ, Кабо-Верде не имеет необходимых возможностей для такой операции, поэтому Канарские острова стали ближайшим местом, способным обеспечить нужный уровень медицинской помощи.

Хантавирус – как передается

Хантавирус чаще всего переносят грызуны, в частности крысы и мыши. Человек может заразиться из-за контакта с мочой, слюной или фекалиями инфицированных животных, а также при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов. Именно поэтому вспышки хантавируса часто связывают с закрытыми помещениями, складами, каютами судов или местами, где могли обитать крысы.

В случае с судном MV Hondius специалисты предполагают, что источником заражения могли стать грызуны на борту или в местах стоянки судна. Хантавирус может вызвать тяжелые поражения легких и почек, а в редких случаях — приводить к смерти.

Медики отмечают, что вирус не передается так легко, как грипп или COVID-19, однако риск возрастает в местах с большим количеством грызунов и плохими санитарными условиями.

Напомним, на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане зафиксировали вспышку предполагаемого хантавируса. По данным ВОЗ, по меньшей мере три человека погибли.

На круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины — все они являются членами экипажа. В МИД сообщили, что среди инфицированных или погибших украинцев нет, а по состоянию на 4 мая жалоб на их здоровье не поступало.

