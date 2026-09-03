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Испания резко увеличит поставки ракет для Patriot в Украину: Мадрид сделал важное заявление
Помимо поставки ракет, Испания также обучает украинских военных техническому обслуживанию систем Patriot.
Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить украинское небо от российских атак, в частности баллистических.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует Le Monde.
По его словам, Мадрид уже давно поставляет Украине ракеты для комплексов Patriot и намерен продолжать эти поставки.
«Мы занимаемся этим уже давно и будем продолжать и впредь», — заявил Альбарес в ходе неформальной встречи глав дипломатических ведомств стран Европейского Союза в Ирландии.
Глава испанского МИД подтвердил дальнейшую поддержку Украины на фоне её призывов к партнерам увеличить запасы боеприпасов для систем ПВО, необходимых в первую очередь для перехвата российских баллистических ракет.
Заявление Альбареса прозвучало на следующий день после его переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, которые состоялись 2 сентября.
В ходе этой встречи испанский министр подтвердил увеличение объемов поставок ракет для украинской противовоздушной обороны и напомнил об обязательствах Мадрида в рамках новой Коалиции по противобаллистической обороне Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.
Помимо поставки ракет, Испания также обучает украинских военных техническому обслуживанию систем Patriot.
В то же время Мадрид работает над укреплением собственного противоракетного потенциала: недавно страна заключила с американской компанией Raytheon контракт на 1,7 миллиарда долларов на модернизацию своих комплексов Patriot. Часть компонентов для этих систем производит испанская компания Sener.
Напомним, что потребность Украины в дополнительных ракетах для системы Patriot остается особенно острой из-за глобального дефицита противобаллистических перехватчиков.
На этом фоне Украина может получить более старые ракеты PAC-2 из запасов Греции и Испании.Такие боеприпасы могут использоваться для обеспечения непрерывной работы систем Patriot и усиления защиты украинского неба от российских баллистических атак.