Испания резко увеличит поставки ракет для Patriot в Украину: Мадрид сделал важное заявление

ЗРК Patriot / © Getty Images

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Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить украинское небо от российских атак, в частности баллистических.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует Le Monde.

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По его словам, Мадрид уже давно поставляет Украине ракеты для комплексов Patriot и намерен продолжать эти поставки.

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«Мы занимаемся этим уже давно и будем продолжать и впредь», — заявил Альбарес в ходе неформальной встречи глав дипломатических ведомств стран Европейского Союза в Ирландии.

Глава испанского МИД подтвердил дальнейшую поддержку Украины на фоне её призывов к партнерам увеличить запасы боеприпасов для систем ПВО, необходимых в первую очередь для перехвата российских баллистических ракет.

Заявление Альбареса прозвучало на следующий день после его переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, которые состоялись 2 сентября.

В ходе этой встречи испанский министр подтвердил увеличение объемов поставок ракет для украинской противовоздушной обороны и напомнил об обязательствах Мадрида в рамках новой Коалиции по противобаллистической обороне Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.

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Помимо поставки ракет, Испания также обучает украинских военных техническому обслуживанию систем Patriot.

В то же время Мадрид работает над укреплением собственного противоракетного потенциала: недавно страна заключила с американской компанией Raytheon контракт на 1,7 миллиарда долларов на модернизацию своих комплексов Patriot. Часть компонентов для этих систем производит испанская компания Sener.

Напомним, что потребность Украины в дополнительных ракетах для системы Patriot остается особенно острой из-за глобального дефицита противобаллистических перехватчиков.

На этом фоне Украина может получить более старые ракеты PAC-2 из запасов Греции и Испании.Такие боеприпасы могут использоваться для обеспечения непрерывной работы систем Patriot и усиления защиты украинского неба от российских баллистических атак.

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