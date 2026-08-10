Испания страдает от масштабных пожаров: огонь заставляет тысячи людей бежать из дома

Лесные пожары в Испании / © AP

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В нескольких регионах Испании продолжают полыхать масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в андалусской провинции Уэльва, где огонь вблизи муниципалитета Ньебла уже охватил более 8000 гектаров леса и заставил эвакуировать около 500 человек.

О подробностях сообщает RTVE.

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Люди спасаются от огня: в Испании горят тысячи гектаров земли и лесов

В целом по стране ситуация остается критической из-за жары и порывов ветра. Вице-президент правительства Сара Аагесен отметила:

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«С начала года пострадало около 200 тысяч гектаров. Ожидается оценка площади выгораний с помощью инструмента Copernicus. Это в шесть раз больше, чем в 2025 году, который и без того был серьезным».

За 2026 год в Испании произошло уже 40 крупных лесных пожаров. В прошлом году их зафиксировали 15.

Пожар возле Ньеблы, которому присвоили второй уровень опасности, имеет два активных фронта. Дома вынуждены покинуть 467 местных жителей из нескольких поселков, среди которых Беррокаль, Эль-Посуэло, Ла-Флорида и другие. Для помощи пострадавшим в Заламеа-ла-Реале развернули пункт приема, а в соседних муниципалитетах подготовили места для эвакуированных животных.

В регионе работает около 500 специалистов, среди которых военные, экологи, пожарные и авиация. Советник по чрезвычайным ситуациям Антонио Санс и чиновники региона называют ситуацию очень сложной.

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В провинции Кастельон из-за пожара, который уже уничтожил 684 гектара, власти объявили экстренную эвакуацию 700 жителей муниципалитета Кати. Ранее жителей призывали оставаться дома и не выходить, но из-за сильной задымленности и распространения огня центр координации направил уведомление с требованием покинуть город.

Пожарные также пытаются защитить более 60 ферм в этой зоне. По предварительной версии следствия причиной возгорания стали разряды грозы.

Трудная ситуация также в провинции Сеговия. Из-за пожара в Лас-Навас-де-Сан-Антонио уровень угрозы повысили до максимального. Людей экстренно эвакуировали из селений Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль и Вегас-де-Матуте.

Единственные позитивные новости приходят из Сьерра-Энгарсеран, где пожар площадью 45 гектаров удалось взять под контроль. Эвакуированные смогли вернуться домой.

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Лесные пожары в Испании и Франции: последние новости

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании эвакуировано более 300 тысяч человек. Стихию усиливают аномальная жара, сильный ветер и специфический эффект, когда высокая температура сама генерирует воздушные потоки и внезапно меняет направление огня.

Поскольку местные службы не способны самостоятельно обуздать огонь, к тушению привлекли пожарную авиацию и спасателей из нескольких стран ЕС, в том числе Греции, Италии, Германии и других.

В Испании правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Мадридском регионе и провинции Авила. Токсичный дым достиг центра столицы, сгорело более 6000 гектаров леса, а из опасных районов эвакуировали около 75 тысяч человек. Жителей просят закрывать окна и не выходить из дома, чтобы избежать отравления угарным газом.

Во Франции объявлена эвакуация более 140 тысяч жителей и туристов с юго-западного побережья, в том числе департамента Жиронда и мыса Кап-Ферре. Из-за смены ветра огонь стремительно приближается к Бордо.

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