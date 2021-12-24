Испания три дня подряд бьет рекорд по количеству COVID-больных

Граждан обязали носить маски на улице, а в Каталонии восстановили комендантский час.

В Испании в четверг, 23 декабря, зафиксировали почти 73 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что рекордный показатель инфицирования в Испании фиксируют уже третий день подряд. К тому же, национальный 14-дневный уровень заболеваемости достиг самой высокой отметки в этом году, а именно 911 случаев на 100 тысяч жителей.

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С пятницы граждан обяжут носить маски на улице. Кроме того, в Каталонии восстановили комендантский час и уменьшили до десяти количество людей, которые могут встречаться в помещении.

В то же время испанское правительство отказалось от мер, которые могли бы нанести ущерб экономике страны, в частности от закрытия баров и ресторанов или ограничения собраний.

Тем временем в Италии на фоне рекордного показателя заболеваемости правительство запретило все публичные празднования Нового года.

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