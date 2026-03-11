Испания вмешалась в конфликт Израиля и Ливана: сделали жесткое предупреждение

Испания / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что возможное наземное вторжение Израиля в Ливан станет «огромной ошибкой».

Об этом сообщает агентство Digi24.

Во время пресс-конференции после заседания правительства, на котором было объявлено о выделении 9 миллионов евро гуманитарной помощи Ливану, Альбарес подчеркнул, что территориальная целостность страны должна быть сохранена.

Реклама

Он осудил массированные удары Израиля по Ливану, но в то же время решительно подверг критике и ракетные атаки ливанской шиитской группировки «Хезболла».

По словам главы МИД Испании, безопасность и стабильность Ливана имеют решающее значение для всего региона.

"Израиль должен выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, а "Хезболла" должна прекратить атаки на Израиль и придерживаться плана разоружения ливанского правительства", - заявил Альбарес.

Он также сообщил, что провел переговоры со своим ливанским коллегой и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливана.

Реклама

Операция Израиля в Ливане – что известно

Напомним, ранее армия обороны Израиля официально объявила о переходе от обороны к активному наступлению на территории Ливана.

ЦАХАЛ призвал гражданских жителей десятков сел на юге Ливана, а также из столицы Бейрута и его южного пригорода эвакуироваться с этой территории.

Израиль также нанес удары по целям «Хезболлы» в Ливане, в том числе по столице. Отмечается, что была атакована штаб-квартира и инфраструктура организации, а также транспортное средство, которое перевозило двух боевиков элитного подразделения "Радван" в районе Кфар-Даджал на юге страны.

Эти действия военных ЦАХАЛа стали ответом на ракетный обстрел Израиля. Армия обороны утверждает, что Хезболла действует от имени иранского режима и несет ответственность за открытие огня против Израиля и его гражданского населения.

Реклама

Ранее Испания решила отправить свой самый современный фрегат к берегам Кипра для обеспечения безопасности и помощи гражданским в ответ на атаку Ирана по британской военной базе на острове. Кроме того, за союзников решила вступиться также Италия.