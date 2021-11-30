Испания запретила авиасообщение с семью странами из-за нового COVID-штамма "Омикрон"

Приказ вступит в силу в четверг и будет распространяться на любые стыковочные рейсы.

Испания во вторник, 30 ноября, объявила о приостановлении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.

Об этом сообщает The Associated Press.

Соответствующее решение испанское правительство приняло на фоне появления нового штамма COVID-19 "Омикрон", впервые обнаруженного на юге Африки.

Приказ вступит в силу в четверг и будет распространяться на любые стыковочные рейсы (у страны нет прямых авиамаршрутов с этим регионом).

На территории Испании зарегистрирован один случай "Омикрона". Заболевание подтвердили у 51-летнего мужчины, который летел из ЮАР в Мадрид через Амстердам. Инфицированный был полностью вакцинирован, у него выявили симптомы заболевания легких.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.