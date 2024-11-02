Испанию охватили разрушительные наводнения: количество жертв возросло до 205

Во время поисково-спасательных работ в пострадавших районах Испании обнаруживается все большее число тел погибших. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет издание The Guardian.

Жителей региона Валенсия предупредили о риске новых дождей, а в помощь спасателям отправили еще тысячу солдат.

Ливни, начавшиеся во вторник и продолжавшиеся в среду, повлекли за собой наводнения на юге и востоке Испании — от Малаги до Валенсии. Уровень воды достиг трех метров.

Стихийное бедствие снесло мосты, автомобили и уличные фонари. Есть пропавшие без вести, но их точное количество неизвестно.

Фото: Associated Press

Тысячи местных жителей не имеют доступа к чистой воде, пище, электроэнергии и связи, а в часть наиболее пострадавших районов до сих пор невозможно добраться. Кучи поврежденного транспорта и мусора заблокировали некоторых жителей в собственных домах.

Тем временем правительство Испании направило дополнительно 500 военнослужащих в пострадавшие районы на подкрепление до 1200, которые уже находятся на месте для выполнения задач по поиску, спасению и логистике. Некоторые отрезанные от мира районы до сих пор остаются без воды, пищи и электроэнергии, несмотря на то, что с начала наводнения прошло три дня.

Многие автомобильные дороги и железнодорожные линии повреждены, что делает невозможным быстрое возобновление движения ими. Все это усугубляет опасения, что количество жертв будет расти.

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