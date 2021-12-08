Испанию засыпало снегом: страдает по меньшей мере десять регионов

Люди ринулись к горнолыжным курортам.

Испанию накрыло снегом: метель налетела на минимум десять регионов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.

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Чуть ли не больше досталось Жирони. Водителям вьюги там прибавили хлопот. Десятки транспортных средств оказались заблокированными под заносами. На дорогах образовались пробки.

Снега радуются на горнолыжных курортах, потому что все массово бросились в Пиренеи кататься на лыжах. Дети же играют в снежки и лепят снеговиков.

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Как сообщалось, в Эстонии из-за снегопада образовалась настоящая пробка из роботов-курьеров. Семь машин застряли посреди тротуара и не могли сдвинуться с места, хотя слой снега был невелик. В комментариях в соцсетях инцидент в шутку окрестили неудачным восстанием машин. Эстония, кстати, стала первой в мире страной, введшей доставку заказов работами-курьерами.

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