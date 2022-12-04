Испанская полиция установила город, из которого присылали письма со взрывчаткой — Reuters

Отправитель пакетов, от одного из которых пострадал сотрудник украинского посольства, пока не идентифицирован.

В испанской полиции заявили, что шесть писем-бомб, посланных за последние дни, кажется, были отправлены из северного города Вальядолид.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как известно, взрывные пакеты были направлены, в частности, к премьер-министру страны Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, предприятию по производству оружия, военной авиабазе, спутниковой компании Европейского Союза и посольству США от 24 ноября по 2 декабря.

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Большинство из них удалось обезвредить, хотя в результате вспышки одного из устройств легко пострадал сотрудник украинского посольства.

Ни один человек не был идентифицирован как отправитель пакетов, сообщил источник, пожелавший не называть своего имени, чтобы обсудить расследование.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

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