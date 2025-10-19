Испанский город запретил брать из приюта черных котов: какая причина

Черный кот / © Pexels

Испанский город Терраса на северо-востоке Каталонии временно запретил усыновление черных кошек из приютов для животных. Решение объясняется целью предотвратить потенциально зловещие «ритуалы» во время Хэллоуина.

Об этом пишет BBC .

Что известно о решении

По данным местной службы защиты животных, все запросы на передержку или усыновление кошек будут отклонены с 6 октября по 10 ноября. Животных хотят оградить их от причинения вреда или использования в качестве реквизита. Как известно, в настоящее время Головину запросы на усыновление черных кошек обычно растут.

Городской совет Террасы заявил, что в городе не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения с черными котами. Впрочем, инциденты случались в других районах, поэтому соответствующее решение было принято после предупреждений защитников животных.

«Мы стараемся предотвратить усыновление из-за моды или импульсивности. А в случаях, подобных этому, которые, как нам известно, существуют, мы стараемся предотвратить любые ужасные практики», — сказал заместитель мэра Ноэль Дюк.

В Террасе, по подсчетам, проживают более 9800 кошек, а в центре усыновления животных города проживает около 100 особей, 12 из которых черные, сообщает Каталонское информационное агентство.

Отмечается, что решение является «временным и исключительным». Это дополнительная мера пресечения для благосостояния животных. В то же время горсовет не исключил повторения запрета в будущем.

«Исключения в период запрета будут оцениваться индивидуально центром усыновления, а обычные запросы на перевод в приемные семьи возобновятся после Хэллоуин», — отмечается в сообщении.

