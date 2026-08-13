Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения: эффектные кадры

Солнечное затмение / © Unsplash

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Испанский скейтбордист Дэнни Леон поразил сеть эффектным трюком, выполнившим на фоне полного солнечного затмения.

Кадры спортсмен обнародовал на своей странице в Instagram.

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Что известно о трюке

Спортсмен дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и именно тогда прыгнула на скейтборде. На видео кажется, будто Леон буквально пролетает перед затемненным Солнцем.

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Видео он опубликовал в соцсетях, назвав этот трюк «движением своей жизни». Кадры быстро стали вирусными и собрали миллионы просмотров.

Леон – профессиональный скейтбордист, представлявший Испанию на Олимпиаде в Токио-2020 и Играх в Париже-2024.

Именно 12 августа 2026 года полное солнечное затмение наблюдалось в частях Испании, Португалии и других регионах Европы. В Испании это стало первым полным солнечным затмением за более чем столетие.

Смотрите видео эффектного скейтбордистского трюка во время затемнения:

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