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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
1 мин

Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения: эффектные кадры

Эффектные кадры, на которых Леон выполняет трюк, поразили пользователей соцсетей.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Солнечное затмение

Солнечное затмение / © Unsplash

Испанский скейтбордист Дэнни Леон поразил сеть эффектным трюком, выполнившим на фоне полного солнечного затмения.

Кадры спортсмен обнародовал на своей странице в Instagram.

Что известно о трюке

Спортсмен дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и именно тогда прыгнула на скейтборде. На видео кажется, будто Леон буквально пролетает перед затемненным Солнцем.

Видео он опубликовал в соцсетях, назвав этот трюк «движением своей жизни». Кадры быстро стали вирусными и собрали миллионы просмотров.

Леон – профессиональный скейтбордист, представлявший Испанию на Олимпиаде в Токио-2020 и Играх в Париже-2024.

Именно 12 августа 2026 года полное солнечное затмение наблюдалось в частях Испании, Португалии и других регионах Европы. В Испании это стало первым полным солнечным затмением за более чем столетие.

Смотрите видео эффектного скейтбордистского трюка во время затемнения:

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