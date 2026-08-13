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Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения: эффектные кадры
Эффектные кадры, на которых Леон выполняет трюк, поразили пользователей соцсетей.
Испанский скейтбордист Дэнни Леон поразил сеть эффектным трюком, выполнившим на фоне полного солнечного затмения.
Кадры спортсмен обнародовал на своей странице в Instagram.
Что известно о трюке
Спортсмен дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и именно тогда прыгнула на скейтборде. На видео кажется, будто Леон буквально пролетает перед затемненным Солнцем.
Видео он опубликовал в соцсетях, назвав этот трюк «движением своей жизни». Кадры быстро стали вирусными и собрали миллионы просмотров.
Леон – профессиональный скейтбордист, представлявший Испанию на Олимпиаде в Токио-2020 и Играх в Париже-2024.
Именно 12 августа 2026 года полное солнечное затмение наблюдалось в частях Испании, Португалии и других регионах Европы. В Испании это стало первым полным солнечным затмением за более чем столетие.
Смотрите видео эффектного скейтбордистского трюка во время затемнения:
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