Испанский суд посадил под стражу пенсионера, рассылавшего письма со взрывчаткой: что известно

За совершенное мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд Испании поместил под стражу 74-летнего пенсионера, подозреваемого в рассылке почтовых конвертов со взрывчаткой. В частности, и в украинское посольство.

Об этом сообщает издание DW.

Суд предъявил мужчине обвинения в террористических преступлениях, направленных на то, чтобы "заставить Мадрид прекратить поддержку Киева в борьбе с российской агрессией". Ему также инкриминируется изготовление и использование взрывных устройств.

Пенсионера поместили под стражу, чтобы он "не сбежал на "российскую территорию". Полиция проводит обыск по его месту жительства в Бургосе. Отмечается, если подозреваемого признают виновным, то ему будет грозить до 20 лет лишения свободы".

По данным СМИ, арестовали мужчину 25 января в городе Миранда-де-Эбро на севере страны. Он – гражданин Испании. Медиа пишут, что он якобы действовал сам и не связан ни с одной группой.

Издание La Sexta пишет, что задержанный работал чиновником городского совета Витории, недалеко от Миранда-де-Эбро. Он жил один. О его принадлежности ни к одной политической группе ничего не известно.

Рассылка писем-бомб в Испании

30 ноября 2022-го поступил пакет со взрывчаткой украинскому послу в Испании Сергею Погорельцеву. Его секретарша вызвала охранника. Тогда пострадал один из сотрудников дипведомства.

Уже 1 декабря стало известно, что взрывчатку также обнаружили в письмах на имя испанского премьера Педро Санчеса. В целом пакет поступил в посольство США в Мадриде.

Кроме того, посылка с бомбой также была адресована спутниковому центру Евросоюза. Это ключевое учреждение, которое предоставляет стратегическую информацию украинским войскам.

The New York Times со ссылкой на чиновников в США сообщило, что к рассылке писем-бомб в Испании причастна РФ. В частности, российская разведка и ультраправые организации в ЕС.

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