Испугали местных и озадачили ученых: на пляжи Австралии падают загадочные металлические сферы

Странные металлические шары оказались космическим мусором / © скриншот с видео

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В начале июля текущего года на пляже Форрест-Бич в Австралии обнаружили шесть загадочных металлических шаров. Экстренные службы немедленно отреагировали на необычную находку и создали вокруг объектов пятидесятиметровую зону безопасности для безопасного расследования.

Об этом пишет Daily Galaxy.

После осмотра специалисты Австралийского космического агентства заявили, что эти сферы, скорее всего, являются резервуарами высокого давления из неизвестной космической ракеты-носителя.

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Неистребимые титановые резервуары

Обнаруженные на побережье Квинсленда металлические сферы специально разработаны для безопасного хранения газов под чрезвычайно высоким давлением внутри космических аппаратов. Их сверхпрочная конструкция позволяет этим деталям успешно выдерживать экстремальные температуры и сохранять целостность, даже когда сам корабль распадается при вхождении в атмосферу Земли.

«Очень часто они изготавливаются из чего-то вроде титана, который действительно хорошо выживает. Даже сильный нагрев на них никак не влияет», — объяснил исполнительный директор Центра изучения космического мусора Aerospace Corporation Марлон Сордж, отметив уникальную долговечность подобных титановых компонентов.

Австралия как магнит для обломков

Этот инцидент стал лишь очередным в длинном ряде случаев, когда на территорию Австралии падали всевозможные остатки космических аппаратов. Еще в 1979 году Западную Австралию засыпало обломками американской станции Skylab, в 2022 году в Новом Южном Уэльсе нашли часть грузового корабля SpaceX Dragon, а через год вблизи Перта обнаружили деталь от индийского ракетного ускорителя.

Из-за такой печальной статистики местное космическое агентство настойчиво советует гражданам избегать каких-либо контактов с подозрительными объектами. Специалисты рекомендуют немедленно обращаться к местным властям, чтобы обученные команды могли безопасно оценить уровень угрозы от находки.

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Проблема неконтролируемого падения

Объекты на низкой околоземной орбите пролетают над огромными территориями планеты, поэтому при неконтролируемом возвращении определить точное место их приземления остается очень сложной задачей. Хотя атмосферное сопротивление постепенно замедляет детали, большинство космического мусора все же заканчивает свой путь в водах Мирового океана.

«Может показаться странным, что части одной ракеты могут появиться в Австралии, Канаде или на ферме в Африке, но это действительно то, чего мы ожидаем», — отметила исполнительный директор Центра воздушного и космического права Миссисипского университета Мишель Хэнлон.

«Они созданы выдерживать огромное давление, поэтому они также среди тех деталей, которые, скорее всего, переживут возвращение, и именно поэтому они, кажется, появляются так часто», — подчеркнула она.

Для ученых такие уцелевшие сферы не просто необычный мусор, а чрезвычайно ценный материал для изучения реальных повреждений от жары и атмосферного давления. Исследователи убеждены, что улучшение систем мониторинга на последних этапах полета помогло бы гораздо быстрее идентифицировать источник происхождения каждого обнаруженного обломка.

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Напомним, Китай создал дешевое оружие, способное сжигать космические сети спутников. Военные исследователи уже передали новую военную технологию.

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