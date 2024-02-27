Испугались, что украинские власти узнают о торговле с РФ: поляки задержали известного журналиста из Украины

Некоторые снятые Ткачем материалы о торговле Польши с РФ и Белоруссией польские правоохранители удалили.

Известного украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача вместе с оператором задержали польские правоохранители возле польско-белорусской границы. Журналист как раз снимал сюжет о торговле между Польшей и Россией и Беларусью.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на самого журналиста.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и журналистские удостоверения. Они начали хватать наши камеры, обыскивать", — говорит Ткач.

Затем журналиста и оператора привезли в комендатуру и начали обыск – выбросили их вещи на капот, забрали все карты памяти с камер, все телефоны, документы.

Польские правоохранители забрали все вещи украинцев / Фото: Украинская правда

"На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция уходит из России и Беларуси в Польшу", — отмечает Михаил.

По мнению журналиста, представители польской спецслужбы испугались. Они начали спрашивать, кто еще об этом знает, знает ли о съемках украинское правительство.

"Спрашивали, кто наши источники, как мы узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", — добавил Ткач.

В "УП" уточнили, что журналиста и оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов и только затем отпустили после разрешения "сверху". За это время украинцам не разрешали ни с кем связаться.

Отмечается, что задержанные украинцы допрашивались не только полицейскими, но и представителями спецслужбы.

После того, как Ткачу и оператору вернули карты памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы были удалены.

Также во время обыска полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов и общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском.

Кроме того, украинцев расспрашивали, будут ли они публично рассказывать, что их задерживали.

Михаил Ткач во время задержания / Фото: Украинская правда

"Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше. Команда УП благодарит посла и консула за скорую реакцию и неравнодушие", — заявила главный редактор "УП" Севгиль Мусаева.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. 25 февраля поляки высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

Тем временем премьер Польши Дональд Туск поставил ультиматум ЕС в отношении украинского зерна.

Читайте также: