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Испугались "угрожающих" жестов: у Лукашенко придумали новую абсурдную "провокацию" Украины на границе (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1274
Время на прочтение
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Испугались "угрожающих" жестов: у Лукашенко придумали новую абсурдную "провокацию" Украины на границе (видео)

Пограничники Лукашенко посетовали на "провокации из Украины".

Белорусские пограничники, контролируемые диктатором Лукашенко, захватившим власть РБ, заявили, что якобы украинские коллеги их "провоцируют угрожающими жестами".

Об этом говорится в заявлении Государственного пограничного комитета РБ, которое опубликовано в запрещенной в Украине соцсети.

Белорусы обвиняют украинских пограничников в том, что те, мол, показывают "оскорбляющие и угрожающие" жесты.

А еще их не устраивает, что Украина строит забор на границе с Беларусью для защиты от потенциальных угроз. По словам пограничников Беларуси, там был вырыт ров глубиной до трех метров и шириной до четырех метров и "с украинской стороны границы доносятся звуки работы тяжелой техники".

"Отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны. Последний случай был в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка": оскорбительные жесты, угрожающие направлению пограничников", — заявил руководитель управления пограничного контроля Беларуси.

Силовик Лукашенко заверил, что якобы белорусские сотрудники госслужбы "на провокации" не поддаются и готовы к разным "возможным действиям".

Отметим, что именно белорусы постоянно создают всевозможные провокации на границе и с территории РБ Россия обстреливает Украину, ушла оттуда техникой 24 февраля.

Кроме того, Лукашенко разрешил оккупантам тренироваться на своих полигонах, а совместные военные учения СБ и РФ продолжаются уже полгода. 5 января стало известно, что Беларусь и Россия наращивают военное присутствие вблизи границы с Украиной.

Напомним, 22 декабря Беларусь заявила об обнаружении тела мигранта у границы с Польшей. Но в Варшаве опровергли их провокацию и предупредили о новой опасности.

Подобный инцидент был в ноябре. Тогда Беларусь также заявляла об обнаружении у польского пункта пропуска тела иностранца. Польская сторона пыталась связаться с белорусской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долго не ехали на место инцидента.

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Дата публикации
Просмотры
1274
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