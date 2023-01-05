Испугались "угрожающих" жестов: у Лукашенко придумали новую абсурдную "провокацию" Украины на границе (видео)

Белорусские пограничники, контролируемые диктатором Лукашенко, захватившим власть РБ, заявили, что якобы украинские коллеги их "провоцируют угрожающими жестами".

Об этом говорится в заявлении Государственного пограничного комитета РБ, которое опубликовано в запрещенной в Украине соцсети.

Белорусы обвиняют украинских пограничников в том, что те, мол, показывают "оскорбляющие и угрожающие" жесты.

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А еще их не устраивает, что Украина строит забор на границе с Беларусью для защиты от потенциальных угроз. По словам пограничников Беларуси, там был вырыт ров глубиной до трех метров и шириной до четырех метров и "с украинской стороны границы доносятся звуки работы тяжелой техники".

"Отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны. Последний случай был в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка": оскорбительные жесты, угрожающие направлению пограничников", — заявил руководитель управления пограничного контроля Беларуси.

Силовик Лукашенко заверил, что якобы белорусские сотрудники госслужбы "на провокации" не поддаются и готовы к разным "возможным действиям".

Отметим, что именно белорусы постоянно создают всевозможные провокации на границе и с территории РБ Россия обстреливает Украину, ушла оттуда техникой 24 февраля.

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Кроме того, Лукашенко разрешил оккупантам тренироваться на своих полигонах, а совместные военные учения СБ и РФ продолжаются уже полгода. 5 января стало известно, что Беларусь и Россия наращивают военное присутствие вблизи границы с Украиной.

Напомним, 22 декабря Беларусь заявила об обнаружении тела мигранта у границы с Польшей. Но в Варшаве опровергли их провокацию и предупредили о новой опасности.

Подобный инцидент был в ноябре. Тогда Беларусь также заявляла об обнаружении у польского пункта пропуска тела иностранца. Польская сторона пыталась связаться с белорусской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долго не ехали на место инцидента.