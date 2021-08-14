Испытание огнем и водой: из-за большого наводнения в Турции погибли по меньшей мере 44 человека

Испытание огнем и водой: из-за большого наводнения в Турции погибли по меньшей мере 44 человека

Эвакуировать пришлось больше двух тысяч человек.

На юге Турции продолжаются масштабные лесные пожары, а на севере страны другая беда — наводнение. Жертв непогоды уже 44. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Из затопленных районов эвакуировали больше двух тысяч жителей. А те, кто остался в зоне бедствия, отрезаны от мира, потому что большая вода уничтожила мосты и дороги.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Город Бозкурт на черноморском побережье Турции больше всего пострадал от наводнения. Местами уровень воды поднялся на 3-4 метра. Разрушены десятки многоэтажных домов, местами вода до сих пор прибывает. Спасатели и военные едва успевают ее откачивать.

В некоторые дома возможно зайти только по лестнице через окно. Люди напуганы стихией, говорят, такого страха и представить себе не могли.

Десятки людей считаются пропавшими без вести. Некоторые районы в провинциях Синоп и Кастамону отрезаны от мира, потому что вода размыла дороги и разрушила пять мостов. Больше 300 населенных пунктов без электроснабжения.

Затопленные районы объявлены зоной стихийного бедствия — оттуда эвакуировали больше двух тысяч человек. Турецкое правительство обещает компенсации всем пострадавшим от наводнения.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Новости мира: мощные наводнения - на севере Турции погибли 44 человека

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