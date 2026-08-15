Испытание ядерного оружия в космосе: дипломат предупредил о катастрофических последствиях

Валерий Чалый / © скриншот с видео

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Космическое пространство рискует превратиться в арену беспрецедентного по своей угрозе витка гонки вооружений.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью LIGA.net.

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«У меня большое опасение, что мы очень близки к испытанию ядерного оружия в космосе… потому что из космоса гораздо легче, с меньшими усилиями можно влиять… Мы на пороге худшей гонки вооружений в космосе», — сказал Чалый.

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По словам Чалого, основными участниками этого процесса являются США, Китай и Россия. Он отметил, что государства уже разрабатывают и выводят на орбиту спутники, которые могут использоваться для противодействия другим космическим системам.

«Если, например, вывел 10 спутников с оружием, сейчас пытаются друг друга контролировать», — пояснил дипломат.

Испытание ядерного оружия в космосе может уничтожить или вывести из строя спутники, от которых зависит связь, навигация и разведка. Это также может создать длительное радиационное загрязнение космического пространства и спровоцировать новую гонку вооружений между государствами.

Чалый прогнозирует серьезные дискуссии о приобретении ядерного оружия в Японии, Южной Корее и Германии. По его словам, эти страны обладают необходимыми финансовыми и техническими возможностями для создания ядерного потенциала.

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«Если Япония и Республика Корея пользуются защитой ядерного зонта США, то Германия, например, не пользуется ни одним ядерным зонтиком. Кстати, Беларусь, Казахстан пользуется русским. У нас нет ядерного зонта ни одного», — сказал Чалый.

Дипломат считает, что Украина и Европа остаются уязвимыми. Он отметил, что у Великобритании и Франции ядерное оружие, но Европа не создала общего ядерного щита.

Чалый предложил Украине добиваться создания совместного ядерного щита с европейскими партнерами. Он назвал Великобританию и Францию потенциальными участниками такой системы сдерживания.

Дипломат призвал пересмотреть международные обязательства по нераспространению ядерного оружия. По его мнению, после нарушения договоров безопасности, в частности Будапештского меморандума, Украина должна поднять вопрос о новых механизмах защиты.

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Ранее в России заявили о полной боевой готовности морских ядерных сил.

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