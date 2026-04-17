Армия США зависит от спутниковой связи Starlink / © depositphotos.com

Военно-морские силы США столкнулись с серьезными техническими вызовами из-за чрезмерной зависимости от спутниковой сети Starlink.

Как стало известно из попавших в распоряжение Reuters внутренних документов Пентагона, в прошлом августа масштабный глобальный сбой в сети компании SpaceX на час оставил без связи два десятка автономных боевых катеров во время маневров у Калифорнии.

Эти беспилотники разрабатывались в качестве ключевого элемента стратегии сдерживания Китая. Однако инцидент показал, что Starlink стал «единственной точкой отказа» для американского флота. Кроме августовского коллапса, проблемы фиксировались и в апреле 2025 года: тогда Сеть не выдержала нагрузки при одновременном управлении большой группой морских и воздушных дронов.

В отчете по безопасности указано: «зависимость от Starlink обнажила ограничения при погрузке от нескольких транспортных средств».

На сегодняшний день SpaceX Илона Маска фактически удерживает монополию в низкоорбитной коммуникации, имея созвездие с почти 10 тысячами спутников.

«Если бы не было Starlink, правительство США не имело бы доступа к глобальной сети низкоорбитальной связи», — сказал Клейтон Своуп из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Однако такая незаменимость вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. Законодатели-демократы неоднократно предостерегали Пентагон от чрезмерного доверия к компании, возглавляемой богатейшим человеком мира, чье поведение часто непредсказуемо. В этом контексте упоминаются случаи внезапного отключения Starlink для украинских военных во время контрнаступления, а также слухи об ограничении связи для американских солдат на Тайване.

Несмотря на эти риски, военные аналитики отмечают, что на рынке пока нет достойной альтернативы.

Ранее сообщалось, что Илон Маск помог украинцам перейти в контрнаступление после того, как Россия лишилась доступа к Starlink. Украина повернула назад около 400 квадратных километров территории на юге Запорожской и Днепропетровской областей, где раньше быстро продвигались российские войска.