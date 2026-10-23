"Испытывает к нему отвращение": Трамп опозорился из-за поцелуя с Меланией, которая отвернулась (видео)

Дональд Трамп целует Меланию / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп попал в неловкое положение после того, как его жена Мелания показательно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели поймать этот момент на камеру.

Журналист Аарон Рупар выложил это видео в соцсети X.

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Мелания хотела избежать поцелуя с Трампом

Первая леди вместе со своим мужем Дональдом вышла на публику для подписания указа, направленного на улучшение здоровья женщин.

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После подписания документа, Трамп захотел поцеловать свою 56-летнюю жену, но оказался в неудобной ситуации. Мелания показательно пыталась уклониться от поцелуя с 80-летним мужем. Ей как-будто стало неловко перед людьми.

Пользователи Сети отметили, что со стороны Мелания выглядит так, будто ей отвратительно от поцелуя собственного мужа. Они оставили множество шутливых и иронических комментариев под постом.

«Его собственная жена испытывает к нему отвращение»;

«Я ее не виню… Он же каждый вечер целуется со своей любовницей, Натали Гарп»;

«Ой… „Настоящая любовь“ — это так прекрасно…»;

«Эти похлопывания рукой выглядят очень странно…».

Этот эпизод даже побудил пользователей сравнить поцелуй Трампа с женой со сценой из фильма «Чужой», в которой героиня Сигурни Уивер с нескрываемым отвращением реагирует на инопланетное существо.

Неуклюжий поцелуй Трампа с женой сравнили со сценой из фильма «Чужой»

Трамп опозорил Меланию

Интересно, что при подписании важного документа Трамп, передавая Мелании ручку, заявил: «Не знаю вообще, имеет ли ее подпись какое-либо значение». Соответствующее видео обнародовала американская журналистка Джессика Йеллин на странице в Instagram (jessicayellin).

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Жена президента не промолчала и ответила: «Твоя подпись — самая важная». После этого Дональд внимательно всматривался, как Мелания подписывает документ, а потом сказал: «Так похож на мой». На этот упрек первая леди заявила: «Да, все копирую».

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