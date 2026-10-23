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"Испытывает к нему отвращение": Трамп опозорился из-за поцелуя с Меланией, которая отвернулась (видео)
Первая леди США Мелания Трамп попала в объективы папарацци во время публичного мероприятия, показательно уклонившись от поцелуя Дональда Трампа, вызвав волну иронических шуток и сравнений в Сети.
Президент США Дональд Трамп попал в неловкое положение после того, как его жена Мелания показательно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели поймать этот момент на камеру.
Журналист Аарон Рупар выложил это видео в соцсети X.
Мелания хотела избежать поцелуя с Трампом
Первая леди вместе со своим мужем Дональдом вышла на публику для подписания указа, направленного на улучшение здоровья женщин.
После подписания документа, Трамп захотел поцеловать свою 56-летнюю жену, но оказался в неудобной ситуации. Мелания показательно пыталась уклониться от поцелуя с 80-летним мужем. Ей как-будто стало неловко перед людьми.
Пользователи Сети отметили, что со стороны Мелания выглядит так, будто ей отвратительно от поцелуя собственного мужа. Они оставили множество шутливых и иронических комментариев под постом.
«Его собственная жена испытывает к нему отвращение»;
«Я ее не виню… Он же каждый вечер целуется со своей любовницей, Натали Гарп»;
«Ой… „Настоящая любовь“ — это так прекрасно…»;
«Эти похлопывания рукой выглядят очень странно…».
Этот эпизод даже побудил пользователей сравнить поцелуй Трампа с женой со сценой из фильма «Чужой», в которой героиня Сигурни Уивер с нескрываемым отвращением реагирует на инопланетное существо.
Трамп опозорил Меланию
Интересно, что при подписании важного документа Трамп, передавая Мелании ручку, заявил: «Не знаю вообще, имеет ли ее подпись какое-либо значение». Соответствующее видео обнародовала американская журналистка Джессика Йеллин на странице в Instagram (jessicayellin).
Жена президента не промолчала и ответила: «Твоя подпись — самая важная». После этого Дональд внимательно всматривался, как Мелания подписывает документ, а потом сказал: «Так похож на мой». На этот упрек первая леди заявила: «Да, все копирую».