"Испытываю адскую боль": парень из-за приема стероидов вызвал ужасный побочный эффект на спине (фото)

Мужчина, который начал приниматьстероиды, чтобы улучшить рост мышц во время занятий в тренажерном зале, рассказал, как гормональное нарушение повлекло за собой серьезные прыщи и шрамы на его спине – теперь он предупреждает других об опасности.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Когда Джонатон Джеймс из Техаса (США) начал заниматься для наращивания мышц, он попытался использовать стероиды, чтобы ускорить процесс.

Вскоре он заметил, что его мышцы действительно растут гораздо быстрее, чем он ожидал, но из-за побочного эффекта, что его гормональный фон был нарушен, что вызвало ужасающие последствия.

В ролике, загруженном на TikTok, он рассказывает о "мучительной" битве со своей кожей.

"Это повлекло за собой наиболее быстротечную, но сильную боль, которую я когда-либо испытывал недовольство. Если я ложусь неправильно, если я неправильно опираюсь спиной на стул, или если я в душе, и поток воды попадает на мою спину, тогда я чувствую такой сильная боль, что глаза затуманиваются, а в ушах начинает звенеть", — рассказал мужчина.

"Это влияет на то, какие материалы я могу носить, где я могу сидеть или лежать, я планирую посетить дерматолога и поделюсь своим опытом в Интернете", – говорит он.

20-летний парень, тренирующийся шесть раз в неделю в тренажерном зале, уделяя минимум два часа на занятие, решил принять стероиды, чтобы увидеть, каким будет эффект.

В видео Джонатон начинает с того, что делится фотографией своей спины в тренажерном зале, которая, похоже, покрыта прыщами, красными пятнами и шрамами.

Хотя он сказал, что его спина «чувствует себя ужасно все время», любитель фитнеса утверждает, что продолжит использовать стероиды, чтобы наращивать мышцы.

Пользователи в комментариях поделиться своей реакцией, и многие остались обеспокоенными.

"Надеюсь, вы шутите", — сказал предприниматель Крис Чой.

Другой сказал: "Почему ты сейчас принимаешь стероиды?" Слишком рано, чувак.

"Зачем тебе это делать с собой", — добавил другой пользователь.

Другой сказал: "Брат, это того не стоит".

Джонатон предостерегает других не идти по его стопам, но он все еще работает над решением проблемы сам.

Он добавил: "Я бы настоятельно рекомендовал никому не принимать стероиды, поскольку я не думаю, что это хорошо делать. Я пытаюсь скрыть прыщи, когда рядом другие, но некоторые члены моей семьи знают о серьезных проблемах. Я никогда не ожидал такой боли из-за который я прошел, и хочу предупредить других, чтобы они дважды подумали, если они рассматривают добавки или стероиды.

Исследования показали, что стероиды увеличивают производство организмом рецепторов иммунной системы под названием TLR2, способствующих возникновению прыщей.

В сочетании с дисбалансом бактерий P acnes этот повышенный уровень рецепторов TLR2 может вызвать воспалительную реакцию и вызвать угревую сыпь.

Стероиды также могут вызвать прыщи, увеличивая выработку жира через гормоны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 4,9 процента мужчин и 2,4 процента девушек в средней школе употребляли стероиды, называя это "опасной тенденцией".

Употребление стероидов может вызвать выпадение волос, развитие кист и акне. В худшем случае это может повлечь за собой серьезные и потенциально смертельные проблемы с сердцем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии женщина чуть не умерла, заразившись суперредким заболеванием, связанным с поеданием плоти, менее чем через неделю после родов.

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