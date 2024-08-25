"Испытываю опасения относительно свободы молящихся" — папа прокомментировал закон о запрете УПЦ МП

Папа Римский во время воскресной встречи в воскресенье, 25 августа, снова призвал к молитве о мире, вспоминая о боевых действиях в Украине и на территории Российской Федерации. Кроме того, он отреагировал на запрет в Украине УПЦ МП.

Об этом пишет Vatican news.

"Я и дальше с болью слежу за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, – сказал также Папа, – и, размышляя над недавно принятым в Украине законом, чувствую опасения относительно свободы молящихся, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех. Никто не совершает зла за то, что молится. позволено молиться в той Церкви, которую они считают своей», — говорится в речи папы.

Кроме того, он выразил обеспокоенность возможными угрозами для религиозной свободы.

"Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет отменена прямо или косвенно: Церкви не следует трогать. И не переставайте молиться за то, чтобы прекратились войны. ! Молимся, чтобы Господь дал всем мир", - добавил он.

Напомним, ранее папа Римский призвал воюющие страны к мирному диалогу.

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