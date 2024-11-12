Исследование выявило, что все владельцы собак делятся на категории: детали

Собаки все больше воспринимаются как члены семьи и почти всем владельцам нравится физический контакт со своим питомцем.

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что их можно разделить на три отдельные категории.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

"Интересно, что хотя мы и собирали данные из онлайн-групп, посвященных домашним собакам, их владельцы были разными", — объяснила Лора Джиллетт, ведущий автор исследования.

Какие категории выявили исследователи:

"Дружелюбные коллеги". Такие владельцы собак видят в своих питомцах коллег и охранников, но при этом испытывают сильную эмоциональную связь. Такие владельцы обычно держат бордер-колли, бельгийских овчарок или немецких овчарок.

"Отцы собак". Эти владельцы тесно связаны с животными. Они не видят в своих питомцах практических функций. Обычно это хозяева таких пород, как выжла, боксер или такса.

"Компаньоны". Еще одна категория владельцев собак, держащих их преимущественно для общения. Однако этому типу удается сохранять с питомцами эмоциональную дистанцию. Обычно это владельцы муди, английских кокер-спаниелов или лабрадоров-ретриверов.

В целом результаты исследований показали, что почти всем опрошенным владельцам действительно нравится физический контакт со своей собакой (97,6%), "безусловная любовь", которую им дарит животное (93,7%), а также вид и красота своего питомца (88, 4%). Однако около четверти опрошенных владельцев не извлекли никакой пользы от социального взаимодействия, которое обеспечивал их питомец, а вот 36,3% оно очень понравилось.

Напомним, что владелец французского бульдога утверждает, что его питомец умер во время полета из-за того, что испугался, когда его пересадили с первого класса в эконом.

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